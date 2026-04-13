Carlo Monguzzi, noto come figura storica dei Verdi a Milano e membro del consiglio comunale, è deceduto all’età di 74 anni dopo una breve malattia. La sua presenza nel panorama politico locale è stata significativa, e il suo ruolo nel movimento ambientalista è stato riconosciuto da molti. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i colleghi e gli attivisti che lo avevano conosciuto e collaborato con lui.

Carlo Monguzzi, storico leader dei Verdi a Milano e in consiglio comunale, non c’è più: si è spento dopo una breve malattia, a 74 anni. In queste ore tutti ricordano le sue battaglie, vere e sincere, senza indugi, che hanno caratterizzato sempre la sua politica e soprattutto i suoi ultimi anni, durante i quali non ha risparmiato critiche feroci alla stessa maggioranza di centrosinistra, che pure aveva sostenuto alle amministrative. I temi che ultimamente lo avevano appassionato sono stati la visione urbanistica milanese, secondo lui poco lungimirante e incapace di dare risposte ai più deboli, e la vendita di San Siro, contro cui si è sempre schierato animatamente, ritenendola un’operazione speculativa che avrebbe avvantaggiato solo le due squadre, ma non la città.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il ricordo del «verde» Monguzzi, per tutti un lottatore

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Carlo Monguzzi morto a Milano dopo una malattia, il professore ambientalista era consigliere di Europa VerdeÈ morto, a 75 anni a causa di una malattia, Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista a Milano.