Chiuso lo stretto di Hormuz l’Iran alza la posta in gioco al tavolo con gli Usa

L’Iran ha deciso di chiudere lo stretto di Hormuz, interrompendo il traffico per alcune ore, per protestare contro le sanzioni statunitensi. La mossa ha causato preoccupazioni tra le compagnie petrolifere mondiali, poiché questa rotta rappresenta circa il 20% delle esportazioni di petrolio globale. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nella zona, inviando navi da guerra e aerei da combattimento nel Mar Arabico.

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso per alcune ore. Per la prima volta dagli anni Ottanta, Teheran ha interrotto temporaneamente il traffico in una delle rotte energetiche più sensibili del pianeta, mentre nel Mar Arabico si consolida la presenza militare statunitense. Hormuz serrato: braccio di ferro Usa-Iran. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato esercitazioni navali con fuoco reale in diverse sezioni della via d'acqua. La televisione di Stato ha trasmesso il lancio di missili da crociera contro obiettivi marittimi. A nord-ovest del gruppo d'attacco della USS Abraham Lincoln si muovono unità iraniane; verso il Medio Oriente è in rotta la USS Gerald R.