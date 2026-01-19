Nella cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli si è tenuto l’incontro “Spiagge 2026”, promosso da Spiagge. L’evento ha riunito pubblico e privato per discutere delle tendenze, dei ricavi e dei nuovi servizi destinati alle spiagge del futuro. Un’occasione per analizzare le sfide e le opportunità del settore, promuovendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Si è svolto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, l’incontro dal titolo “Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi”, promosso da Spiagge.it nell’ambito del Beach Club Expo. Il focus ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto dedicato agli operatori del settore balneare, con l’obiettivo di offrire una lettura aggiornata degli scenari futuri, delle opportunità legate alla digitalizzazione e delle criticità che interesseranno le prossime stagioni estive. Al centro del dibattito l’evoluzione dei servizi, gli standard di accoglienza, la sostenibilità e le prospettive di mercato, in un contesto in continua trasformazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Beach Club Expo, Trinchillo rilancia: “Pubblico e privato insieme per le spiagge del domani”

Lunedì 12 gennaio si è tenuto presso la Sala Convegni del Padiglione 5 l’incontro “Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi”, promosso da Spiagge. Durante l’evento, Trinchillo ha sottolineato l’importanza di unire pubblico e privato per lo sviluppo delle spiagge del futuro, evidenziando un approccio collaborativo per garantire sostenibilità e innovazione nel settore balneare.

Leggi anche: Innovazione, assessore Guidesi: “Pubblico e privato insieme per Lombardia vincente”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Beach Club Expo, Trinchillo rilancia: “Pubblico e privato insieme per le spiagge del domani” - Si è svolto lunedì 12 gennaio, presso la Sala Convegni – Padiglione 5, l’incontro dal titolo “Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi”, promosso da Spiagge. napolitoday.it