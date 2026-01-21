Premi ai vertici dell' Ausl Pestelli FdI chiede chiarezza La Regione | Raggiunto il 91% degli obiettivi

Il consigliere Pestelli (FdI) richiede trasparenza sui criteri di assegnazione delle retribuzioni di risultato ai dirigenti dell’Ausl Romagna. La Regione ha comunicato di aver raggiunto il 91% degli obiettivi prefissati, ma rimane la richiesta di chiarimenti sulle modalità di valutazione e sulla distribuzione delle risorse. La questione evidenzia l’importanza di garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche nel settore sanitario.

“La giunta chiarisca i criteri e gli obiettivi in base ai quali sono state erogate le retribuzioni di risultato a favore della dirigenza dell’Ausl Romagna”. A chiederlo, con un’interpellanza alla giunta, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Luca Pestelli (primo firmatario), Nicola Marcello e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Premi ai vertici Ausl, Pestelli (FdI) rilancia la polemica: "La Regione non risponde, porterò la questione in aula"I premi di risultato assegnati ai vertici dell'Ausl Romagna, annunciati ad agosto e pari a 96 mila euro, riaccendono le polemiche politiche.

Pestelli (FdI): "Laboratorio di diagnostica dell'Irst da Meldola a Pievesestina. La Regione faccia chiarezza"Il trasferimento del laboratorio di diagnostica dell’Irst da Meldola a Pievesestina solleva preoccupazioni tra le forze politiche, tra cui Fratelli d’Italia.

