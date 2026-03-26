Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi un ordine del giorno dedicato alle farmacie rurali, risultato della modifica di un emendamento presentato da un consigliere regionale. La decisione riguarda le comunità nelle zone periferiche della regione e si inserisce in un intervento volto a tutelare i servizi farmaceutici in aree meno centrali.

Via libera all'ordine del giorno presentato da Petitto: «Proteggere le farmacie rurali per garantire il diritto alla salute ovunque» Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi un ordine del giorno sulle farmacie rurali, nato dalla trasformazione di un emendamento presentato dal consigliere Livio Petitto. L'atto impegna la Regione a sostenere le farmacie presenti nelle aree interne e nelle comunità più piccole, riconoscendone il ruolo strategico come presidio sanitario di prossimità. Petitto esprime soddisfazione per l'esito del voto, definendolo «un passaggio politico significativo» nella direzione della tutela delle realtà territoriali più fragili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Farmacie rurali, la Regione Campania approva la tutela delle comunità periferiche

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