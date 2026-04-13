La reazione di Musetti dopo Montecarlo | il futuro passa da Barcellona

Dopo un’eliminazione precoce a Montecarlo, Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo a Barcellona. La sua performance nelle ultime settimane ha suscitato preoccupazioni e ha lasciato il giocatore in una fase di sfida personale. La trasferta in Catalogna rappresenta un’occasione importante per il tennista italiano di riprendere fiducia e dimostrare il proprio livello nel circuito ATP.

Lorenzo Musetti deve rialzarsi dopo le ultime settimane decisamente negative: dopo l’eliminazione prematura a Montecarlo, ora arriva Barcellona Era da un po’ che non vedevamo Lorenzo Musetti così in difficoltà. Ma l’italiano ci aveva abituato decisamente bene, dato che era arrivato a giocare i trofei del Grande Slam da protagonista e a essere numero 5 al mondo. La batosta agli Australian Open, però, ha lasciato il segno. In un solo colpo, l’azzurro poteva battere Novak Djokovic e prendersi la terza piazza nel ranking ATP, invece ha dovuto interrompere la sua scalata sul più bello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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Montecarlo, Musetti non è ancora tornato: perde da Vacherot, la sconfitta pesa anche sulla classificaDopo la gioia per Matteo Berrettini, arrivano due sconfitte amare a Montecarlo: Lorenzo Musetti viene eliminato in due set dal padrone di casa...

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