A Montecarlo, il torneo di tennis ha visto due eliminazioni italiane nelle prime fasi. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set da Valentin Vacherot, giocatore locale, mentre Flavio Cobolli ha perso contro Alexander Blockx nello stesso numero di set. La sconfitta di Musetti si aggiunge alle altre deludenti prestazioni italiane, portando conseguenze anche sulla classifica generale del torneo.

Dopo la gioia per Matteo Berrettini, arrivano due sconfitte amare a Montecarlo: Lorenzo Musetti viene eliminato in due set dal padrone di casa Valentin Vacherot, mentre Flavio Cobolli esce sconfitto sempre in due set dal match contro Alexander Blockx. Il ko del toscano – 7-6, 7-5 in due ore e 10 minuti di match – conferma purtroppo quello che era già emerso durante Indian Wells e Miami: la forma e soprattutto la fiducia non sono ancora tornate. In campo non si vede ancora il vero Musetti. O meglio, quella versione di Musetti che gli aveva permesso di arrivare a insidiare il duopolio Alcaraz-Sinner. Proprio un anno fa a Montecarlo cominciava l’ascesa di Musetti, grazie alla finale conquistata e alla sfida con Alcaraz persa dopo un primo set stellare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montecarlo, Musetti non è ancora tornato: perde da Vacherot, la sconfitta pesa anche sulla classifica

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