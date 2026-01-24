Al via il secondo giorno di vertice ad Abu Dhabi | Trump tende la mano a Zelensky

Il secondo giorno del vertice ad Abu Dhabi segna un momento importante nel contesto internazionale, con un incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’obiettivo è esplorare possibili vie di dialogo e avanzare verso una soluzione pacifica del conflitto. La partecipazione di tutte le parti rappresenta un passo significativo nel tentativo di favorire il dialogo e la stabilità nella regione.

Ad Abu Dhabi il fronte diplomatico torna a muoversi con un formato inedito: un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per tentare di aprire la strada a una possibile fine della guerra. Dopo la prima giornata di colloqui, il dialogo prosegue oggi, sabato 24 gennaio, con l’obiettivo di verificare se esistano margini reali per un cessate il fuoco e per un percorso negoziale più strutturato. Sul piano politico-militare, intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato di aver concordato con Donald Trump, a margine del World Economic Forum di Davos, una nuova fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot, ritenuto cruciale per la protezione del cielo ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Zelensky attacca l’Europa. Ad Abu Dhabi il vertice a treAl Forum economico mondiale di Davos, Volodymyr Zelensky ha partecipato al vertice a tre ad Abu Dhabi, attirando l’attenzione sui temi della sicurezza europea.

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot» – La direttaA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di favorire il dialogo e cercare soluzioni politiche alla crisi.

