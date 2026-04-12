Un uomo è stato aggredito e ucciso davanti a suo figlio di 11 anni a Massa. Secondo quanto riferito, avrebbe cercato di bloccare alcuni giovani che stavano lanciando bicchieri contro una vetrina. L’incidente è avvenuto nella giornata del 12 aprile 2026. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Massa, 12 aprile 2026 – Sarebbe intervenuto per impedire ad alcuni ragazzi di lanciare dei bicchieri contro una vetrina. Tanto sarebbe bastato per scatenare la brutale violenza che ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, molto conosciuto a Massa e dintorni. Una tragedia che assume contorni ancor più drammatici se pensiamo che la morte dell’uomo è avvenuta davanti alla compagna e al figlio di 11 anni, che in quel momento erano con lui. Cosa è successo. Bongiorni, in base a quanto appreso, era insieme ad una piccola comitiva di amici nella zona di piazza Felice Palma, in pieno centro a Massa. Con lui c’erano anche il figlio di 11 anni e la compagna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo aggredito e ucciso davanti al figlio di 11 anni. Chi era la vittima dell’aggressione a Massa

Massa, uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anniTragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma.

Massa, 47enne aggredito e ucciso nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.