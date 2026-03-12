Ugl firma l' accordo Esa | 260 lavoratori verso il tempo indeterminato

L'Ugl ha firmato un accordo con l'Esa che riguarda 260 lavoratori impegnati nella meccanizzazione dell'ente. L'intesa stabilisce i criteri per la stabilizzazione di questi impiegati, che fino a ora avevano contratti a termine. La firma segna la conclusione di un percorso negoziale tra le parti, con l'obiettivo di garantire un impiego a tempo indeterminato a un considerevole gruppo di lavoratori.

“Una grande vittoria. Finalmente abbiamo firmato l'accordo sindacale che stabilisce i criteri della stabilizzazione dei lavoratori della meccanizzazione dell’ESA. Tra pochi giorni i lavoratori firmeranno il contratto individuale per prendere servizio a tempo indeterminato. Il merito va tutto all'assessore Luca Sammartino perché ha preso l’impegno, e lo ha mantenuto”. Lo afferma Franco Arena segretario regionale Ugl Agroalimentare Sicilia che ha firmato l’accordo insieme a Gaetano Cassibba segretario provinciale Ugl Agroalimentare Palermo e Calogero Macaluso dirigente sindacale Ugl Agroalimentare con delega lavoratori Esa. “Siamo soddisfatti per il lavoro svolto, 260 lavoratori, dopo decenni di precariato, passeranno finalmente a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

