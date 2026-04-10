Nella puntata del 11 aprile della soap opera, Curro si avvicina a Martina chiedendole di condividere informazioni su Jacobo, credendo che abbia un segreto riguardo a un tentato omicidio. Nel frattempo, Manuel si confronta con Toño in una sfida che coinvolge le loro relazioni e le rispettive posizioni nella trama. La storyline si sviluppa attraverso queste interazioni, creando tensione tra i personaggi principali.

Curro si avvicina a Martina per ottenere informazioni su Jacobo, convinto che nasconda un segreto sul tentato omicidio. Intanto Manuel scopre la verità su Toño e lo affronta duramente dopo la truffa subita La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján: mentre Manuel scopre l'ennesimo inganno del figlio di Simona, Curro usa la sua vicinanza a Martina per indagare su Jacobo, scatenando la gelosia di Angela. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 11 aprile: Curro usa Martina per spiare Jacobo, Manuel sfida Toño

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