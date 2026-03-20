Domani sera su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata de La Promessa, alle 19:40. Durante il confronto, il duca Lisandro umilierà Martina e scoprirà il segreto di Curro, portando a conseguenze inaspettate per i personaggi coinvolti. La puntata si concentrerà su questi eventi, creando tensione tra i protagonisti e rivelando dettagli importanti sulla trama.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Durante un confronto, Lisandro non solo umilia Martina ma scopre anche il segreto di Curro La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il soggiorno forzato del consigliere del Re si trasforma in un campo di battaglia dove l'onore della famiglia viene calpestato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 21 marzo: Il duca Lisandro umilia Martina e smaschera Curro

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