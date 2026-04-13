La polizia locale intensifica i controlli | davanti alle scuole a bordo dei bus e dei monopattini

Nel mese di marzo, le forze di polizia locale hanno aumentato i controlli nelle zone vicino alle scuole, sui mezzi pubblici e sui monopattini elettrici. Le operazioni sono state finalizzate a migliorare la sicurezza nelle aree frequentate da studenti e cittadini, con ispezioni e verifiche periodiche. Le attività si sono concentrate su diversi punti strategici della città, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Il mese di marzo ha visto attività di potenziamento dei servizi della Polizia Locale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza di prossimità e garantire una maggiore tutela della sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino.Tra le principali novità introdotte, si segnala.🔗 Leggi su Parmatoday.it Terra dei Fuochi: la Polizia Metropolitana di Napoli intensifica i controlli ambientali ad Arzano e MelitoSei sequestri, sette denunciati e oltre 30mila euro di sanzioni In attuazione degli indirizzi operativi impartiti, a seguito della sentenza della... Alle Olimpiadi su due bus irregolari. Gita scolastica fermata dai controlli della polizia localeLucca, 15 febbraio 2026 – Stop alla gita scolastica per vedere le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: nei giorni scorsi una comitiva di studenti...