Terra dei Fuochi | la Polizia Metropolitana di Napoli intensifica i controlli ambientali ad Arzano e Melito

La Polizia Metropolitana di Napoli ha intensificato i controlli ad Arzano e Melito a causa delle recenti segnalazioni di discariche abusive. Durante le operazioni, sono stati sequestrati rifiuti illegali e sanzionate aziende che operavano senza autorizzazioni. Sono state anche denunciate alcune persone coinvolte in pratiche illecite. Questi interventi mirano a fermare l’espansione dei siti abusivi e proteggere l’ambiente locale. La lotta contro l’illegalità ambientale prosegue senza sosta.

Sei sequestri, sette denunciati e oltre 30mila euro di sanzioni. In attuazione degli indirizzi operativi impartiti, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la Polizia metropolitana, coordinata dal Comandante Lucia Rea, ha svolto un’azione coordinata e capillare sul territorio per il contrasto ai reati ambientali. Le operazioni, condotte nell’area di Arzano e Melito dai funzionari e dagli agenti della Sezione Ambiente, con gli operatori dei presidi territoriali di Nola e Pompei e della Sezione Stradale, si sono svolte in collaborazione con l’Esercito Italiano – Raggruppamento “Strade Sicure”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Terra dei Fuochi, 6 sequestri e 7 denunce tra Arzano e Melito: controlli su 17 aziendeUn'operazione ha portato al sequestro di sei aziende tra Arzano e Melito, a causa di pratiche illegali legate allo smaltimento dei rifiuti.

Terra dei Fuochi, maxi blitz della Polizia Metropolitana: 14 sequestri tra aziende e veicoli tra Scampia, Secondigliano e ArzanoLa Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato 14 mezzi e aziende tra Scampia, Secondigliano e Arzano, in seguito a controlli contro l’abusivismo ambientale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Riunione in Prefettura per le bonifiche in Terra dei Fuochi; Evento a Nola sul tema della Terra dei fuochi; Terra dei Fuochi, parte la bonifica ambientale in 17 siti critici; Terra dei Fuochi, al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del Casertano e a Ponte Riccio.

Terra dei fuochi, un’altra beffa: annullata la confisca da 10 moln di euro ai VassalloAnni di indagini, sequestri milionari, udienze e operazioni antimafia. Alla fine, però, il processo sullo smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi si chiude con due sole condanne a sei a ... internapoli.it

Terra dei Fuochi, scattano sei sequestriAlle verifiche hanno partecipato la Sezione Ambiente, i presidi territoriali di Nola e Pompei, la Sezione Stradale e l’Esercito Italiano ... ilfattovesuviano.it

La polizia metropolitana di Napoli intensifica i controlli ambientali ad Arzano e Melito #Napoli - facebook.com facebook

Oltre 1.800 controlli e 600 sanzioni: il bilancio 2025 della Polizia metropolitana di Bologna x.com