PassionSport Manfredonia ancora corsara in trasferta
Domenica di calcio per la PassionSport Manfredonia, che ha ottenuto una vittoria in trasferta a Terlizzi. La squadra ha conquistato i tre punti in una partita di Prima Categoria, portando a casa un risultato positivo lontano dal proprio campo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club in questa fase del campionato.
Domenica calcistica felice per Manfredonia. In Prima Categoria importante successo per la PassionSport in trasferta a Terlizzi. Decide la gara una rete di Stoppiello al 52?. Con questo successo la PassionSport Manfredonia resta in scia di Ideale Bari e Triggiano capoliste a 46 punti, mentre la Passion insegue a. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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