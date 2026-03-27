In Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2 sono presenti nuovi contenuti che ampliano l’esperienza di gioco rispetto alla versione originale. Tra le novità, si trova la possibilità di sbloccare Bellabel Park, una nuova area accessibile ai giocatori seguendo specifici passaggi all’interno del gioco. La procedura per accedere a questa sezione richiede di completare determinate missioni e di interagire con alcuni elementi nel mondo di gioco.

La nuova edizione di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2 introduce contenuti aggiuntivi che espandono in modo significativo l’esperienza originale. Tra le principali novità spiccano nuovi boss, la possibilità di utilizzare Rosalina e una serie di attività multigiocatore accessibili sia in locale sia tramite connessione online. Il titolo amplia così la propria struttura, offrendo più modalità e contenuti rispetto alla versione base. Al centro di queste novità si trova Bellabel Park, un’area che funge da punto di riferimento per diverse attività secondarie. Questo contenuto non è immediatamente disponibile e richiede il completamento di specifici passaggi per essere sbloccato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Super Mario Bros. Wonder: Come sbloccare Bellabel Park su Switch 2

Articoli correlati

Leggi anche: Super Mario Wonder: 23 modalità e Bellabel Park in arrivo

Un trailer presenta le novità di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che mostra cosa cambierà nella versione aggiornata di Super Mario Bros.

LOOK OUT! BOMB-OMB RELAY ALL LEVELS in Super Mario Bros Wonder – Switch 2 + Meetup in Bellabel Park

Approfondimenti e contenuti su Super Mario Bros

Temi più discussi: Recensione Super Mario Bros. Wonder su Switch 2, sempre splendido; Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel | Recensione | TGM; Super Mario Bros. Wonder è in 4K nativo su Switch 2... ma non ci saranno i 120 FPS; Abbiamo provato Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel: le nostre impressioni su un bel DLC multiplayer!.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition: disponibile dal 26 marzo 2026Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition è disponibile dal 26 marzo 2026 con Rosalinda giocabile, i Bowserotti, il Super vaso da fiori e il DLC Tutti al Parco Bellabel con fino a 12 giocat ... gamepare.it

Nuovi amiibo di Super Mario Bros. Wonder disponibili da oggi: Mario elefante e Capitan Toad con fiore parlanteDa oggi disponibili su My Nintendo Store i nuovi amiibo di Mario elefante e Capitan Toad con fiore parlante della serie Super Mario Bros. Wonder a 19,99€ ciascuno. gamepare.it

Parti con Mario e i suoi amici per un’avventura colma di meraviglia! Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel è ora disponibile nel My Nintendo Store. Acquista la versione digitale e inizia subito a giocare: ntdo.com/6018A x.com

Il divertimento è sbocciato al Parco Bellabel! Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel è ora disponibile. - facebook.com facebook