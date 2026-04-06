A Monte Carlo, i tennisti di vertice si preparano per le sfide sulla terra battuta. Sinner mira a superare Alcaraz nella classifica ATP, mentre Musetti si trova in una fase complessa della sua stagione. La nuova classifica ATP sarà influenzata dai risultati dei giocatori durante il torneo, che rappresenta una tappa importante del circuito professionistico. La competizione tra i migliori continua a suscitare attesa tra gli appassionati.

L’obiettivo è chiaro e semplice: vincere anche a Monte Carlo e sorpassare Carlos Alcaraz nel ranking Atp, a prescindere dal suo risultato. Jannik Sinner si presenta al primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione con la prima possibilità di sorpasso in questo 2026. L’italiano infatti è reduce dalla doppia vittoria tra Indian Wells e Miami e – complice anche un ultimo mese altalenante per Carlos Alcaraz – ha l’opportunità di tornare numero uno già nel torneo del Principato che Sinner ha deciso di giocare anche in doppio. Oggi, lunedì 6 aprile, è stato infatti aggiornato il ranking Atp, che vede 7 italiani tra i primi 100 al mondo. La situazione più interessante riguarda però Sinner, come detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Monte Carlo entrano in scena i big: Sinner punta al sorpasso su Alcaraz, per Musetti è un momento delicato | La nuova classifica Atp

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Con il servizio Sinner ha messo la freccia: il sorpasso su Alcaraz può avvenire già a Montecarlo | La nuova classifica AtpLa freccia è inserita e il primo tentativo di sorpasso per il numero uno del mondo è programmato per la metà di aprile, a Montecarlo.

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