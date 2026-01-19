Notte da incubo in zona universitaria I residenti | Qui nessuno ci aiuta

Una notte difficile in zona universitaria, segnata dall'incidente di una navetta Tper e dalla chiusura parziale di via Petroni. I residenti lamentano poca assistenza e disagio, poiché le strade limitrofe sono state coinvolte in un Sabato sera turbolento, con transenne e percorsi alternativi che hanno reso difficile tornare a casa. La situazione ha evidenziato le difficoltà di gestione di un'area frequentemente teatro di eventi e festeggiamenti.

Con via Petroni parzialmente chiusa al passaggio pedonale e veicolare, dopo l’incidente della navetta Tper che ha colpito in pieno il portico all’angolo tra piazza Verdi e via Petroni, il sabato sera della zona universitaria si è trasformato in un "girone dell’inferno", che ha coinvolto tutte le strade limitrofe alla solita festaiola Petroni, che transennata non poteva essere percorsa e attraversata nemmeno dai residenti, che sono dovuti tornare a casa passando nel bel mezzo della mala-movida. L’istantanea scattata dai residenti è quella di una nottata senza regole, con musica a tutto volume, più pusher del solito e gruppi massicci di giovani sotto i portici di quasi l’intera cittadella universitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carabiniere aggredito da un 25enne in zona universitaria: calci, pugni e morsi

Nella zona universitaria di Bologna, un carabiniere è stato aggredito da un uomo di 25 anni, gambiano, senza fissa dimora e disoccupato. L’intervento dei militari si è concluso con l’arresto dell’aggressore, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio si è verificato il 15 gennaio 2026, evidenziando ancora una volta le difficoltà di gestione della sicurezza in aree di grande afflusso studentesco.

