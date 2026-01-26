Villaggio Azzurro ancora allagato e senza luce | i residenti non possono rientrare a casa

Il Villaggio Azzurro nella Plaia di Catania rimane ancora allagato e privo di energia elettrica, impedendo ai residenti di tornare nelle proprie abitazioni. Questa segnalazione ci è stata inviata da un lettore che vive nella zona, evidenziando la difficoltà di rientrare a causa delle condizioni attuali. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire sicurezza e normalità ai residenti.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, residente al Villaggio Azzurro della Plaia di Catania. “Dopo il passaggio del ciclone Harry, nella nostra zona c’è una situazione penosa. Da una settimana siamo fuori di casa, senza luce, ed è tutto allagato. Ci siamo rivolti alla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su villaggio azzurro Frana di Brazzano, c'è ancora un'area a rischio: non tutti possono rientrare a casa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Che cosa ci rende #DiversiNeiDettagli Il Conero Azzurro è l’unico Villaggio sulla Riviera del Conero con un comodo sottopasso che collega direttamente la struttura alla spiaggia privata, garantendo: Sicurezza per te e la tua famiglia senza dover attraversa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.