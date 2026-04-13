La mostra Sono Licio eccomi qua a 100 anni dalla nascita del partigiano Nencetti
Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Licio Nencetti, comandante partigiano nato a Lucignano il 31 marzo 1926. La mostra intitolata “Sono Licio, eccomi qua” si svolge in suo ricordo e mette in evidenza il ruolo di Nencetti durante la Resistenza nella provincia di Arezzo. La rassegna comprende fotografie, testimonianze e documenti relativi alla sua attività partigiana.
Quest’anno si celebra il centenario della nascita del comandante partigiano Licio Nencetti.Nato a Lucignano (Arezzo) il 31 marzo 1926, Nencetti fu una delle figure più rappresentative della Resistenza aretina. Guidò la banda partigiana denominata “La Teppa” che fu protagonista di numerose azioni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
“Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascitaArezo, 26 marzo 2026 – “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita.
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