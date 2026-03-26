Sono Licio eccomi qua Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita

Foiano ha commemorato il centenario della nascita di un partigiano locale, con un evento dedicato che ha coinvolto la comunità. La cerimonia si è svolta nel paese il 26 marzo 2026, con interventi e testimonianze sulla vita e l’attività del protagonista durante la Resistenza. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Arezo, 26 marzo 2026 – “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita. Dal 28 marzo al 8 aprile in Sala Gervasi. Il Comune di Foiano della Chiana, in collaborazione con ANPI Foiano, promuove la mostra “Sono Licio, eccomi qua”, dedicata a Licio Nencetti nel centenario della sua nascita (31 marzo 1926 – 31 marzo 2026). Nato a Lucignano, Nencetti fu uno dei più giovani e coraggiosi protagonisti della Resistenza: a soli 17 anni scelse la lotta antifascista, diventando comandante della formazione partigiana “La Teppa” e distinguendosi per capacità e determinazione fino alla sua tragica fucilazione a Talla nel 1944. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita Articoli correlati Si salvò dalla fucilazione e dalla guerra: Enzo Marani celebra il traguardo dei 100 anniIl voltanese Enzo Marani ha festeggiato domenica il traguardo dei 100 anni, compiuti giovedì 5, alla Ca’ Vecchia di Voltana, dove la figlia Elena, i... Firenze celebra i 130 anni dalla nascita del MiceFirenze, 4 marzo 2026 - Una giornata celebrativa per ripercorrere le origini e tracciare il futuro del sistema congressuale internazionale.