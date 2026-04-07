Dopo la pausa pasquale, il Teatro Arbostella di Salerno riprende le rappresentazioni con l’ultimo spettacolo della XVIII Stagione Comica. Sul palco, viene portato in scena il capolavoro di Viviani, “A morte ’e Carnevale”. L’evento, che si tiene nel teatro cittadino, rappresenta il penultimo appuntamento della rassegna teatrale in corso. La pièce è una delle più note del commediografo napoletano e viene rappresentata con esito positivo dal cast teatrale.

Dopo la pausa pasquale, il Teatro Arbostella di Salerno torna ad accendere il suo palcoscenico con il penultimo appuntamento della XVIII Stagione Comica. Per altri due weekend di aprile sarà ancora in scena la compagnia stabile “Gino Esposito”, eredità artistica del compianto direttore, oggi portata avanti da Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo, da anni alla guida della direzione artistica e organizzativa della struttura di Viale Verdi. Il cartellone, che continua a proporre un equilibrio tra autori classici e contemporanei, punta stavolta su “A morte ’e Carnevale”, celebre opera di Raffaele Viviani. Una commedia brillante e pungente, capace di affrontare con ironia e ritmo serrato temi come avidità, ipocrisia, interesse e convenienza. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Teatro Arbostella, dopo la pausa pasquale ancora in scena il capolavoro di Viviani: “A morte ’e Carnevale”

Teatro Arbostella, in scena la compagnia ‘Gino Esposito’ con “A morte ‘e Carnevale”Tempo di lettura: 2 minutiPenultimo appuntamento per la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella, che si prepara ad accogliere la compagnia...

Al Teatro Arbostella va in scena "A morte 'e Carnevale": penultimo atto della stagioneAppuntamento con "A morte 'e Carnevale" al Teatro Arbostella per l'ultimo fine settimana di marzo e per il secondo e terzo di aprile.

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