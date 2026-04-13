La squadra si gode la vittoria e ora si prepara per le prossime sfide dei playoff. La formazione ha conquistato un risultato importante sabato scorso a Verona, recuperando da uno svantaggio di 0-2 per poi vincere 3-2. Finché il campionato continuerà con i playoff, la squadra continuerà a competere con determinazione e a inseguire nuovi successi.

Finché ci saranno i playoff, la Lube farà sognare con le sue imprese. Magari in rimonta da 2-0 a 2-3 come sabato a Verona. E finché Civitanova avrà Nikolov sarà sempre competitiva e temuta. Serviva una vittoria esterna per togliere il vantaggio del fattore campo alla Rana nella semifinale scudetto e in gara3 Civitanova ci è riuscita nel modo più romantico, emozionante, imprevedibile. O meglio imprevedibile no perché ormai è nota la proverbiale capacità dei biancorossi di non mollare mai e di emergere o riemergere. L’ultimo precedente era giusto della scorsa edizione dei playoff, proprio in semifinale e contro Perugia campione in carica. L’anno passato il blitz di gara3 (ai vantaggi del tie-break) diede il via alla clamorosa rimonta della Lube che era sotto 2-0 nella serie e trionfò 2-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Lube si gode la vittoria. Ora punta a rifare l’impresa

D’Alesio si gode la sua prima vittoria: "Non vedevamo l’ora, prestazione importante""Ci prendiamo questa grande gioia e da domani (oggi, ndr) pensiamo alla prossima partita".

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