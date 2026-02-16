Tomei si gode la vittoria | Continuiamo a crescere
Francesco Tomei, allenatore dell’Ascoli, si mostra felice dopo aver vinto la partita, attribuendo il successo alla buona prestazione nel secondo tempo. La sua squadra ha reagito a una prima parte difficile e ha conquistato tre punti fondamentali. Tomei ha commentato con entusiasmo la ripresa, sottolineando l’impegno dei giocatori. La vittoria permette all’Ascoli di mantenere il ritmo e di guardare avanti con fiducia.
Decisamente soddisfatto l’allenatore dell’ Ascoli Francesco Tomei a fine gara. Mister un gran bel secondo tempo dopo una prima frazione più complicata? "E’ una vittoria importante. I ragazzi continuano a crescere in consapevolezza e da un punto di vista mentale stanno facendo lo step che stiamo chiedendo, acquisiscono maggiore sicurezza nel gioco. Oggi abbiamo continuato a lavorare su certi principi e situazioni e siamo stati anche ripagati per la mole di gioco creata. Corradini ha avuto un affaticamento al quadricipite, mentre Corazza non ha recuperato dallo stato febbrile. Era previsto il riposo di qualcuno, abbiamo giocatori che stanno bene, quindi abbiamo operato le scelte in funzione della terza partita in una settimana". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tomei si gode vittoria e prestazione: "Bravi ma dobbiamo fare più gol"
Al termine della partita al Pavone-Mariani, Tomei si mostra soddisfatto della vittoria e della prestazione della sua squadra.
La Carrozzeria Emiliana, una tradizione di 90 anni: “Continuiamo a crescere”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Ascoli ritrova Fainplast come main sponsor. Tomei: Con la Torres mi sono divertito; Giovedì grasso con Ascoli-Torres, Tomei: In campo con umiltà e fame di risultato; Pineto-Ascoli, Tomei esulta: Vittoria su un campo difficile, le scelte iniziali hanno pagato; La partita dal divano: Ascoli da gol olimpici in attesa dei ravioli incaciati.
Tomei si gode vittoria e prestazione: Bravi ma dobbiamo fare più golIl tecnico dell’Ascoli: Nel primo tempo abbiamo cercato di dominare il gioco, nella ripresa match più fisico ... ilrestodelcarlino.it
Tomei si gode vittoria e prestazione: "Bravi ma dobbiamo fare più gol" x.com
Ascoli, Tomei elogia i suoi ma avverte: «Vittoria fondamentale contro la quarta in classifica, ecco cosa mi è piaciuto» - facebook.com facebook