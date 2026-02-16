Tomei si gode la vittoria | Continuiamo a crescere

Francesco Tomei, allenatore dell’Ascoli, si mostra felice dopo aver vinto la partita, attribuendo il successo alla buona prestazione nel secondo tempo. La sua squadra ha reagito a una prima parte difficile e ha conquistato tre punti fondamentali. Tomei ha commentato con entusiasmo la ripresa, sottolineando l’impegno dei giocatori. La vittoria permette all’Ascoli di mantenere il ritmo e di guardare avanti con fiducia.

Decisamente soddisfatto l’allenatore dell’ Ascoli Francesco Tomei a fine gara. Mister un gran bel secondo tempo dopo una prima frazione più complicata? "E’ una vittoria importante. I ragazzi continuano a crescere in consapevolezza e da un punto di vista mentale stanno facendo lo step che stiamo chiedendo, acquisiscono maggiore sicurezza nel gioco. Oggi abbiamo continuato a lavorare su certi principi e situazioni e siamo stati anche ripagati per la mole di gioco creata. Corradini ha avuto un affaticamento al quadricipite, mentre Corazza non ha recuperato dallo stato febbrile. Era previsto il riposo di qualcuno, abbiamo giocatori che stanno bene, quindi abbiamo operato le scelte in funzione della terza partita in una settimana". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Al termine della partita al Pavone-Mariani, Tomei si mostra soddisfatto della vittoria e della prestazione della sua squadra.

