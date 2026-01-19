Filippo D’Alesio celebra la sua prima vittoria alla guida della Samb, definendola una prestazione importante. Dopo l’esito positivo, il tecnico si mostra soddisfatto e concentrato già alla prossima sfida, sottolineando il valore di questo risultato per il team. È un passo importante nel percorso della squadra, che guarda avanti con determinazione e impegno.

"Ci prendiamo questa grande gioia e da domani (oggi, ndr) pensiamo alla prossima partita". Filippo D’Alesio si gode la sua prima vittoria sulla panchina della Samb. "Non vedevamo l’ora – dice – perché resta una prestazione importante ma ci sono ancora cose dove dobbiamo migliorare. Soprattutto nel coraggio sotto pressione, per creare spazi per attaccare e non perdere palle che possono poi rivelarsi sanguinose. Nel primo tempo la squadra è stata brava poi, però, dopo il primo gol ci siamo abbassati un po’ troppo e non deve accadere. Nei primi minuti siamo stati un po’ frenati, poi, però, abbiamo preso coraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - D'Alesio si gode la sua prima vittoria: "Non vedevamo l'ora, prestazione importante"

