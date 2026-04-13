La Liberazione raccontata con musiche e versi

Un evento ha ripercorso le resistenze al nazi-fascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, concentrandosi su come musica e versi siano stati strumenti di opposizione e testimonianza. La serata ha presentato brani e poesie che hanno accompagnato i momenti più significativi della lotta, evidenziando il ruolo culturale nel mantenere viva la memoria storica. Sono stati condivisi racconti e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni, sottolineando l’importanza di conservare il ricordo di quegli eventi.

Le resistenze al nazi-fascismo tra Europa e Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Come la musica e i versi raccontano la storia dei movimenti di liberazione alla tirannide di Hitler, Mussolini e dei vari regimi autoritari fascisti nelle nazioni finite sotto la dominazione tedesca e italiana dal 1940 al 1945. L’Istituto Spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il patrocinio del Comune della Spezia, in collaborazione con l’Alliance Française e con l’Acit (Associazione culturale italo-tedesca) celebra quest’anno il 25 aprile, Festa della Liberazione, in una dimensione storicamente allargata, ricordando, con versi e musica, la resistenza italiana ed alcune resistenze europee, nel drammatico contesto della Seconda Guerra mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Liberazione raccontata con musiche e versi Leggi anche: Pattinaggio di figura, problemi con la Universal: censurate le musiche dei "Minions"? Ecco la Ciclistica Maranello. Si parte con il ’Liberazione’Presentata nei giorni scorsi la 58^ stagione della Ciclistica Maranello con il sindaco Luigi Zironi, l’assessore allo Sport Juri Fontana ed il... Reaper of the Heart (music)