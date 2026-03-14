Ecco la Ciclistica Maranello Si parte con il ’Liberazione’

La Ciclistica Maranello ha annunciato l'avvio della 58^ stagione con l’evento intitolato ‘Liberazione’. La presentazione si è svolta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Luigi Zironi, dell’assessore allo Sport Juri Fontana e del presidente provinciale della Federciclismo Modena Enzo Varini. L’appuntamento ha coinvolto i rappresentanti istituzionali e il mondo del ciclismo locale.

Presentata nei giorni scorsi la 58^ stagione della Ciclistica Maranello con il sindaco Luigi Zironi, l’assessore allo Sport Juri Fontana ed il presidente provinciale della Federciclismo Modena Enzo Varini. La società presieduta da Pietro Manfredini come tradizione sarà al via con una folta compagine di Giovanissimi composta da Leonida Bertacchini, Andrea e Davide Carraturo, Martin Mustapha Cocchi, Diego Lugari, Alessandro Madrigali, Lorenzo e Silvia Mangano Francesco Michelini Luna Notaristefano, Mattia Flavio Richeldi, Gabriel Rodriguez ed Evan Solmi diretti da Loris Manicardi e Simone Pavarelli ed Andrea Zanni. Gli esordienti 1° anno Francesco Melotti ed Alfonso Miccichè allenati da Davide Pelloni debutteranno 29 marzo nel Fioritura a Vignola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ecco la Ciclistica Maranello. Si parte con il ’Liberazione’ Articoli correlati Gli agriturismo e i nuovi servizi. Intesa con la Federazione ciclisticaE’ stato ufficializzato, presso la sede di Confagricoltura Umbria, l’accordo "Bike Hospitality", tra la Federazione ciclistica italiana ed... Si risveglia la galassia anarchica. Sotto le carceri con antagonisti e pro Pal per la liberazione del “compagno Hannoun”Non bastavano la guerriglia urbana firmata dai centri sociali e le violenze antagoniste sotto la sigla pro Pal. Contenuti e approfondimenti su Ciclistica Maranello Ciclistica Maranello ospite in Comune. Domenica a Cavriago esordienti in garaLa Ciclistica Maranello, come tradizione, è stata ospite dell’amministrazione comunale per il vernissage 2025 nell’ atrio, diventato un mini museo,... La Ciclistica Maranello, come tradizione, è stata ... ilrestodelcarlino.it Ciclistica Maranello in festa. È Richeldi la promessaA Montagnana di Serramazzoni l’evento per celebrare la 56esima annata. La compagine Giovanissimi sul primo gradino del podio nel Meeting provinciale. La Ciclistica Maranello ha festeggiato a ... ilrestodelcarlino.it