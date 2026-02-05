Questa mattina a Torino, il pattinatore spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabaté ha dovuto modificare il suo programma di gara. Per il corto aveva scelto le musiche dei

Alla polemicona sul doping, eravamo tutti pronti. Al drammone olimpico sui Minions, meno. La notizia che ha attirato più attenzione nella vigilia del pattinaggio di figura, che domani comincerà l’attività con la gara a squadre, è stato il proibizionismo sugli esserini gialli del cartone animato. L'atleta spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabaté, catalanissimo ma abituato ad allenarsi a Torino, in questa stagione per il programma corto ha scelto le musiche del film Minions, con tanto di esercizio aperto dalle vocine di Kevin, Stuart e Bob che cantano. Il problema è che, a pochi giorni dall'Olimpiade, sono emersi problemi con la Universal, che detiene i diritti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pattinaggio di figura, problemi con la Universal: censurate le musiche dei "Minions"?

Milano Cortina 2024 include il pattinaggio di figura, con le discipline di artistico e danza.

