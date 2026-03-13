Chi vota Sì e chi vota No al Referendum sulla Giustizia 2026 | la posizione dei partiti sulla riforma

Alle urne si presenteranno diverse forze politiche con posizioni opposte sul referendum sulla giustizia del 2026. Il centrodestra, composto da FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, sosterrà il Sì, mentre il centrosinistra, rappresentato da Pd, M5s e Avs, si schiererà per il No. Azione e +Europa invece hanno annunciato il loro sostegno alla riforma.

Gli schieramenti per il referendum giustizia 2026 sono abbastanza chiari. FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, è compatta sul Sì; Pd, M5s e Avs sono per il No, mentre Azione e +Europa sono favorevoli alla riforma. Iv invece, ha lasciato ai suoi libertà di coscienza su cosa votare i prossimi 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

