L’allenatore ha individuato tre collaboratori di fiducia che potrebbero trasferirsi nella sua nuova squadra. Le trattative sono in corso e si concentrano su specifici accordi contrattuali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cifre o sulle tempistiche. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attende una conferma ufficiale delle operazioni.

Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di lui Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra le parti in questa data. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Calciomercato Juve, un’intera formazione può fare le valigie in estate. I nomi dei possibili partenti e tutti i dettagli Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativa Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus: «Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Spalletti ha messo nel mirino tre suoi fedelissimi. Chi sono e a quali condizioni possono arrivare a Torino

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