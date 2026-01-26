La Juventus continua a monitorare il mercato, mantenendo alta l’attenzione su possibili opportunità di rafforzamento. Dopo la conclusione della trattativa per Youssef En-Nesyri, la società si concentra su altri profili, come Joshua Zirkzee e Federico Chiesa. L’obiettivo è perfezionare la rosa senza perdere tempo, valutando attentamente le opzioni disponibili per migliorare la squadra in vista della stagione in corso.

La Juventus non intende rallentare sul mercato nonostante lo stop definitivo alla trattativa per Youssef En-Nesyri. Il dietrofront dell’attaccante marocchino, arrivato quando l’operazione sembrava ormai indirizzata, ha lasciato irritazione negli ambienti bianconeri, ma non ha modificato la linea operativa della dirigenza: alla Continassa si continua a lavorare per rinforzare l’organico entro la chiusura fissata alle 20.00 di lunedì 2 febbraio. Il successo contro il Napoli ha restituito entusiasmo e fiducia, ma non ha cancellato la consapevolezza che serva ancora qualcosa per completare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, mercato aperto dopo En-Nesyri: Zirkzee e Chiesa nel mirino

La Juventus riprende i contatti per le operazioni di mercato relative a Chiesa e Zirkzee, considerando anche l'interesse per En-Nesyri.

Napoli e Juventus si affrontano domenica in una sfida di grande rilievo, ma anche sul mercato le due società sono attive.

