Basket il DREAM Pisa supera Follonica e aggancia Ponsacco al secondo posto in DR2
Il DREAM Pisa ha vinto contro il Follonica Basket, grazie a una buona prestazione nella ripresa. La squadra toscana ha conquistato la quinta vittoria di fila, avvicinandosi al secondo posto in classifica. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha sostenuto i padroni di casa fin dall’inizio. La differenza si è vista nella ripresa, quando il DREAM Pisa ha aumentato il ritmo e ha preso il comando.
Pisa, 22 febbraio 2026 – Quinta vittoria consecutiva per il DREAM Basket Pisa, imbattuto nel girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, in casa contro il Follonica Basket, al termine di una partita decisa nella ripresa. Gli uomini di Paganucci agganciano così la vicecapolista Ponsacco, in attesa del derby del prossimo turno.. LA CRONACA – L’inizio di gara non è dei migliori per i gialloblù: ritmo basso e scarsa circolazione di palla tengono la partita in equilibrio nei primi due quarti ( 27-23 ). La svolta arriva in avvio del terzo periodo, quando i gialloblù alzano l’intensità difensiva e trovano maggiore continuità in attacco, prendendo in mano l’inerzia dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket, il DREAM Pisa supera anche Liburnia, nello spareggio per il terzo posto in DR2Il DREAM Pisa ha battuto la Liburnia Libertas Livorno nello spareggio per il terzo posto in DR2, confermando la propria forma.
Basket, in DR2, il DREAM Pisa cerca l'allungo in casa con FollonicaIl DREAM Pisa affronta Follonica in casa nella quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2.
