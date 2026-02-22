basket il dream pisa supera follonica e aggancia ponsacco al secondo posto in dr2

Il DREAM Pisa ha vinto contro il Follonica Basket, grazie a una buona prestazione nella ripresa. La squadra toscana ha conquistato la quinta vittoria di fila, avvicinandosi al secondo posto in classifica. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha sostenuto i padroni di casa fin dall’inizio. La differenza si è vista nella ripresa, quando il DREAM Pisa ha aumentato il ritmo e ha preso il comando.