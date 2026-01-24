Calcio femminile | la Lazio batte nettamente la Fiorentina in Serie A e aggancia il secondo posto

Nel match inaugurale dell’undicesimo turno di Serie A femminile, la Lazio ha conquistato una vittoria netta sulla Fiorentina, salendo al secondo posto della classifica. La partita ha evidenziato la determinazione delle biancocelesti, che si sono imposte con autorità. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino delle capitoline, che continuano a dimostrare crescita e competitività nel massimo campionato nazionale.

La Lazio alza la testa nel match inaugurale dell’ undicesimo turno valido per la Serie A di calcio femminile. Dopo la clamorosa beffa subita lo scorso weekend contro la Ternana le biancocelesti si sono prontamente riscattate tra le mura amiche di Formello, battendo per 3-0 una delle squadre più attrezzate del Campionato: la Fiorentina. Un match che era partito in realtà con buona potenzialità quello della Viola che, al 6’, si è procurato un calcio di rigore a causa di Baltrip-Reyes, colpevole di avere steso Severini in area. Dal dischetto però la numero 21 sbaglia, venendo ipnotizzata da Durante, poi davvero bravissima a dire “no” anche al tap-in successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: la Lazio batte nettamente la Fiorentina in Serie A e aggancia il secondo posto Serie A basket: la Virtus batte e aggancia Brescia prendendosi il primo postoLa Virtus Bologna conquista la vittoria contro Brescia nella dodicesima giornata di Serie A, con il risultato di 86-76. Leggi anche: Calcio femminile: il Milan batte la Lazio nel sabato di Serie A. Pareggia il Napoli, sorride il Como Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Femminile Molfetta-Lazio 2-6 | Gol e highlights | 3ª giornata | Serie A Tesys 2025/2026 Argomenti discussi: Lazio-Roma (Coppa Italia Women): a che ora si gioca e dove vederla in TV; Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky; Serie A Women: il calendario della stagione 2025/26 | DAZN News IT; Under 14 Regionali Eccellenza: Lazio-Pro Roma Calcio. Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A WomenSarà la sfida d'alta classifica Lazio-Fiorentina ad aprire l'ultima giornata del girone d'andata della Serie A Women. Sarà. tuttomercatoweb.com Calcio femminile: al via l’undicesimo turno di Serie A, la Roma sfida il Genoa. Fari puntati su Juve, Inter e FiorentinaDopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, la stagione di calcio femminile prosegue senza soluzione di continuità con l'undicesimo turno valido per la ... oasport.it Leggi l'articolo - Calcio femminile, l'ACF torna in campo con un nuovo portiere - facebook.com facebook

