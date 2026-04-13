La Juventus ha concluso un'operazione da circa 30 milioni di euro, coinvolgendo squadre come Manchester United e Chelsea. La società continua a investire sul mercato, portando avanti obiettivi specifici per rafforzare la rosa. L’attenzione resta alta sulle strategie di rafforzamento del club, con investimenti significativi in giocatori e operazioni di mercato. La campagna di trasferimenti si mantiene intensa, con nuovi affari che vengono annunciati di recente.

La Juventus resta una delle squadre più attive sul mercato: ecco l’ultimo obiettivo della compagine bianconera. La Juve vince a Bergamo contro l’Atalanta e supera momentaneamente il Como al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Il calciomercato dei bianconeri dipenderà dal piazzamento finale in campionato, ma intanto la dirigenza è già al lavoro per sfruttare eventuali occasioni. Sangaré (Ansa) – Calciomercato.it Una di queste porta direttamente in Francia e si chiama Mamadou Sangaré, centrocampista classe 2002 del Lens e della nazionale maliana. Il calciatore sta disputando una grande stagione in Ligue 1 e, non a caso, il suo nome è finito sul taccuino di Manchester United e Chelsea, pronte a una vera e propria asta per portarlo in Inghilterra la prossima estate.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve brucia Manchester United e Chelsea: operazione da 30 milioni

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