Nel calcio di oggi, si segnala un episodio tra Chelsea e Manchester United: Casemiro del Manchester United ha commesso un fallo su Pedro Neto del Chelsea. La notizia si diffonde rapidamente online e coinvolge due grandi squadre della Premier League, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La partita continua con le squadre in attesa di eventuali decisioni dell’arbitro.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Casemiro del Manchester United commette fallo su Pedro Neto del Chelsea. (Foto di Michael ReganGetty Images) Il Chelsea è interessato a ingaggiare il centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson a fine stagione. Il 23enne è stato eccellente per il club della Premier League e merita di competere ai massimi livelli. Il nazionale inglese è nel mirino anche di club come Manchester City e Real Madrid. Sarà interessante vedere se il Chelsea riuscirà a vincere la corsa per la sua firma. Vogliono ingaggiarlo come sostituto di Enzo Fernandez. Il sudamericano è stato collegato ad un allontanamento dal Chelsea e dovranno sostituirlo adeguatamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea e Manchester United puntano su Elliot Anderson

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