Il calciomercato vede il possibile trasferimento di Zirkzee dal Manchester United alla Juventus, con una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il centravanti olandese, attualmente sotto contratto con il club inglese, potrebbe cambiare squadra nelle prossime settimane. Nel frattempo, l’allenatore Spalletti ha espresso un’opinione sul giocatore, senza specificare dettagli sul futuro o sui termini dell’operazione.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, Zirkzee può lasciare il Manchester United per circa 30 milioni di euro ma Spalletti pensa questo del centravanti olandese. La Juve focalizza le proprie manovre di mercato sul futuro di Dusan Vlahovic, la cui permanenza inciderà sul numero di acquisti nel reparto offensivo. Secondo un’analisi di Tuttosport, il nome prioritario resta Randal Kolo Muani. MERCATO JUVE LIVE I contatti tra i bianconeri e il club parigino non si sono mai interrotti. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’operazione è favorita da un valore a bilancio di circa 30 milioni, cifra che rende il colpo sostenibile per le casse torinesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Zirkzee può lasciare il Manchester United per 30 milioni ma Spalletti pensa questo di lui

Leggi anche: Maguire può lasciare il Manchester United: il Napoli ci pensa

Zirkzee Juve, ritorno di fiamma per l’olandese del Manchester United: sondaggio concreto dei bianconeri, cosa può succedereKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.

Temi più discussi: Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è…; La Juventus torna su Joshua Zirkzee: il Manchester United fissa il prezzo per la cessione; Juventus, Vlahovic tentenna ancora e spunta il nemico Lukaku: Comolli pronto a sacrificare anche Bremer; Zirkzee Juve, i bianconeri seguono da vicino l'attaccante.

Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdettoUno o due nuovi attaccanti per la società bianconera? Dipende tutto da Vlahovic, David e Openda. Ma il grande favorito è uno solo ... tuttosport.com

Zirkzee alla Roma, non solo Juve: tre italiane al tappetoA distanza di quattro mesi dalla telenovela di gennaio, il tormentone Joshua Zirkzee viene rilanciato in maniera concreta dalle ultime indiscrezioni di calciomercato. Nonostante il cambio di ... asromalive.it

Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juve Possibile asse con il #Genoa x.com