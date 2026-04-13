La guerra simulata a Brescia Vi porto nei campi di battaglia | costi green gas e gli odiati highlander

A Brescia, si svolge una guerra simulata nel contesto del softair, un’attività che coinvolge appassionati in ambienti allestiti con boschi, strutture abbandonate e scenari dettagliati. Al suono del fischio di inizio, i partecipanti si immergono in una simulazione tattica che richiede strategie, coordinamento e concentrazione. I costi legati all’attività, l’uso di gas ecologici e le tensioni intorno alle regole, come quelle degli