La guerra simulata a Brescia Vi porto nei campi di battaglia | costi green gas e gli odiati highlander
A Brescia, si svolge una guerra simulata nel contesto del softair, un’attività che coinvolge appassionati in ambienti allestiti con boschi, strutture abbandonate e scenari dettagliati. Al suono del fischio di inizio, i partecipanti si immergono in una simulazione tattica che richiede strategie, coordinamento e concentrazione. I costi legati all’attività, l’uso di gas ecologici e le tensioni intorno alle regole, come quelle degli
Quando il fischio di inizio rompe il silenzio del campo, tra boschi, strutture abbandonate e scenari ricostruiti nei minimi dettagli, il softair — o airsoft — trasforma il gioco in una vera e propria simulazione tattica fatta di adrenalina, strategia e lavoro di squadra. Azioni basate sulla.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Venti di guerra sui campi: "Preoccupano l’aumento dei costi del carburante e gli effetti sul turismo"
Guerra in Iran, costi energetici alle stell : nel 2026 previsti oltre 5 miliardi in più tra gas ed elettricità, +22%. nella provincia di brescia 559 mln in più (+18,9%) per l’elettricitàLa nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo accende nuovamente i riflettori sui costi energetici delle imprese lombarde.