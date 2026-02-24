ginnastica petrarca festeggia un titolo regionale con giulia perli

Giulia Perli, ginnasta classe 2011, ha conquistato il titolo regionale durante la seconda prova del Campionato Toscano di Specialità Gold a Rosignano Marittima. La giovane atleta aretina ha brillato tra le migliori di tutta la provincia, sfidando le rivali in un intenso confronto su vari attrezzi della ginnastica ritmica. La sua prestazione ha portato la Ginnastica Petrarca a festeggiare un importante risultato a livello regionale. La competizione ha visto una partecipazione numerosa e agguerrita.

La Ginnastica Petrarca festeggia un nuovo titolo regionale grazie a Giulia Perli. Classe 2011, la giovane ginnasta aretina è stata tra le grandi protagoniste della seconda e ultima prova del Campionato Toscano di Specialità Gold che, a Rosignano Marittima, ha riunito le migliori atlete di tutte le province toscane in un acceso confronto tra i diversi attrezzi della ginnastica ritmica. Impegnata nella categoria Junior2, Perli ha brillato in particolare al cerchio, dove ha conquistato la vittoria in entrambe le giornate di gara, laureandosi così campionessa toscana di specialità. Una prestazione di assoluto livello, impreziosita anche dal secondo posto alle clavette, che conferma la crescita tecnica e caratteriale dell’atleta. 🔗 Leggi su Lortica.it

