Una mostra a Brescia ricostruisce la galleria Eltiqa Group for Contemporary Art, distrutta a Gaza. L'esposizione evidenzia l’importanza dell’arte come forma di espressione e resistenza, testimonianza di un patrimonio culturale colpito dal conflitto in Palestina. Un’occasione per riflettere sulla fragilità e sulla forza dell’arte nel raccontare storie di sofferenza e resilienza.

L’arte è, fin dai primordi, espressione dell’interiorità dell’essere umano, del suo stupore e della consapevolezza innanzi a ciò che lo circonda e al mistero della vita. Il raccolto e la caccia, la fratellanza e la ritualità, la rappresentazione di animali (equini, bovini, cervi) nelle Grotte di Lascaux sono alcuni dei soggetti che hanno lasciato la loro traccia come testimonianze di un passato remoto che risuona, tuttavia, ancora nel nostro presente. L’arte è anche presa di coscienza, riflessione e azione, interpretazione e rielaborazione della realtà in cui siamo immersi: non può prescindere dal contesto in cui sorge. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’arte ferita dalla Palestina al Mediterraneo: una mostra a Brescia ricostruisce la galleria di Eltiqa Group for Contemporary Art distrutta a Gaza

