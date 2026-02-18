La Galleria La Madeleine presenta la mostra Oltre l’immagine dedicata al fotografo Vittorio Campana

Vittorio Campana, fotografo romano, ha scelto la Galleria La Madeleine per inaugurare la mostra “Oltre l’immagine”. La causa dell’evento è il desiderio di mettere in mostra le sue fotografie che catturano dettagli insoliti e momenti spontanei. La mostra si apre venerdì 20 febbraio alle 18 e resterà visitabile per alcune settimane. Campana sarà presente all’inaugurazione, pronto a parlare delle sue ispirazioni e delle tecniche che utilizza. La rassegna offre uno sguardo diverso sulla sua produzione artistica.

Venerdì 20 febbraio alle ore 18, presso la Galleria d'arte La Madeleine, sarà inaugurata "Oltre l'immagine", mostra personale dell'artista romano Vittorio Campana, che sarà presente all'evento. La ricerca di Vittorio Campana si colloca in un territorio di confine tra fotografia e riflessione percettiva. Linea, luce e ombra non sono semplici elementi compositivi, ma strumenti concettuali attraverso cui l'artista interroga la struttura della visione e il rapporto tra immagine e spazio. La sua pratica si fonda su un processo di sottrazione: l'eliminazione del superfluo diventa un atto critico che conduce l'immagine verso una forma di essenzialità rigorosa, in cui architettura e natura si ricompongono in geometrie controllate e silenziose.