Bruce Springsteen ha scritto Streets of Minneapolis ma che fine ha fatto la canzone politica?

Bruce Springsteen ha scritto “Streets of Minneapolis”, ma la canzone non ha mai visto la luce. Oggi il Boss si tiene lontano da temi politici diretti, preferendo i social per esprimersi. La sua scelta riflette un cambio di passo rispetto al passato, quando gli artisti usavano la musica per commentare i fatti. La credibilità di molti, però, si è indebolita, come si è visto anche durante l’elezione di Trump.

Per carità, nello star system statunitense e non solo decine di artisti si sono espressi di fronte ai fatti delle ultime settimane, non solo rocker come Springsteen, in trincea da metà degli anni Settanta, ma anche nuove e nuovissime generazioni, da Billie Eillish («L’ICE è un’organizzazione terroristica») a Lady Gaga («Mi spezza il cuore vedere americani presi di mira senza pietà»), solo per restare alla musica – mentre stupisce lo strano silenzio di Taylor Swift, con sommo disappunto dei suoi fan, ma tant’è. Insomma, per una Nicki Minaj che si dichiara «la fan numero uno» di Trump c’è una schiera di personaggi famosi pronti a ribadire di non essere d’accordo con lui, di essere inorriditi per quello che sta accadendo, eccetera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

