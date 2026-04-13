la forza delle mamme

Le mamme dimostrano la loro forza attraverso comportamenti che sono stati confermati da analisi del DNA. Osservando documentari di animali, si può notare che sono sempre le femmine a proteggere e difendere i loro piccoli con grande determinazione. Questa tendenza si riscontra in molte specie, indipendentemente dal tipo di animale. La capacità di difesa dei cuccioli è un tratto comune alle madri di diverse specie animali.

è certificata dal dna, c’è poco da fare. Basta guardare un qualsiasi documentario per rendersi conto che è sempre la femmina a difendere strenuamente i cuccioli. Quando non cacciano, i leoni sonnecchiano all’ombra dei pochi alberi della savana. Sono sempre le loro compagne a vigilare affinché la prole non diventi pasto dei predatori. La natura riconosce alle femmine di ogni specie un ruolo centrale senza bisogno di leggi. È quanto meno bizzarro che noi umani abbiamo dovuto attendere millenni per garantire l’uguaglianza sociale, politica ed economica tra i generi. C’è voluto un movimento di donne che “dal basso” lottasse contro le discriminazioni e il patriarcato per garantire pari diritti e dignità a tutti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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