La settimana scorsa a Palazzo Balbi si è tenuto un incontro tra le mamme No Pfas e rappresentanti della Regione, concentrato sulla questione delle bonifiche. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e cittadini, che hanno discusso di interventi e azioni da intraprendere. La discussione si è focalizzata sulla situazione delle bonifiche e sulle modalità di gestione della problematica.

Il presidente Stefani apre al confronto periodico con le famiglie e alla diffusione dei dati sulla presenza dei Pfas negli alimenti Si è svolto la settimana scorsa a Palazzo Balbi un incontro istituzionale che ha segnato un passaggio significativo nel dialogo tra le istituzioni e il territorio. Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha infatti manifestato la volontà di incontrare regolarmente il gruppo delle Mamme No Pfas, un segnale di disponibilità accolto positivamente dalle famiglie, che considerano il riconoscimento del loro ruolo di monitoraggio come un passo concreto verso la risoluzione delle criticità ambientali e sanitarie. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Punto nascita, Asl e sindaci uniti. Ogni mese un incontro sul presidio. Sabato il corteo delle mammeContinua a tenere banco la vicenda legata alla potenziale chiusura del punto nascita dell’ospedale della Gruccia nel 2027.

Leggi anche: Finanza sostenibile, cosa c’è nella proposta di revisione delle regole Ue. Il nodo delle armi controverse e delle aziende dell’oil&gas

Contenuti e approfondimenti su Incontro delle Mamme No Pfas in...

Discussioni sull' argomento Incontro delle Mamme No Pfas in Regione, resta nodo delle bonifiche; Papa Leone al Quarticciolo: incontro con mamme di detenuti e no alla droga; Mamme No PFAS in Regione: Chiediamo trasparenza, bonifica integrale e una legge nazionale; Mentre cercavamo i papà abbiamo perso anche le mamme. I genitori incontrano Lancini a Varese.

MAMME H SODDISFATTE DELL’INCONTRO AL MINISTERONel giorno fatidico con cui le Mamme H hanno finalmente ottenuto udienza a Palazzo Chigi, presso il Ministero delle Pari Opportunità , abbiamo sentito al telefono Marina Cometto che, di ritorno da ... disabili.com

“Disegnare nuove mappe di speranza”, ecco com'è andato l'incontro a Marsala #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

#Juventus- #Vlahovic: primo incontro per il rinnovo. C'è l'apertura del serbo a restare a Torino x.com