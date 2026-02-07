Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri di pattinaggio veloce. Dopo aver tagliato il traguardo, è corsa nel tunnel sotto gli spalti, tricolore in mano, per abbracciare il suo bambino di tre anni, Tommaso. Un gesto semplice che mostra la forza delle atlete mamme, unite dalla passione e dalla famiglia.

AGI - Dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio veloce, Francesca Lollobrigida è corsa con tricolore in mano nel tunnel sotto gli spalti per abbracciare il figlio Tommaso di tre anni. Dopo la sua nascita, nel 2023, la pattinatrice di Frascati non ha voluto fermarsi. "Ho pattinato fino al mercoledì e il venerdì ho partorito", ha raccontato in un'intervista, "poi, a tre mesi dal parto, ero in raduno a Livigno. Il bambino è sempre con me, grazie all'aiuto di mia madre e di mia sorella (pattinatrice a rotelle della Nazionale e campionessa mondiale con le Fiamme Azzurre, ndr). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lollo e le altre, la marcia in più delle atlete mamme

Approfondimenti su Lollo Medaglia

Daniela Gazzano, mamma da vent’anni, ha scritto un libro ispirato dal battito delle ciglia, condividendo la sua storia con sincerità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lollo Medaglia

Argomenti discussi: Lollo Lacustre a Milano, migliaia di ragazzi in coda per il firma copie del nuovo libro del gamer 23enne, La battaglia degli eroi; Milano-Cortina, Lara Naki Gutmann incanta tutti. Paris e Franzoni a caccia del primo oro sulla discesa dello Stelvio; Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio: ecco chi ha baciato Ciro Solimeno.

Sophia Loren, la Lollo e le altre: quando al potere c'erano le maggiorate: «A scegliere erano loro»L’anno in cui Sophia Loren compie 90 anni (il 20 settembre) è anche quello in cui a Genova (il 28 e 29 maggio) si terrà un’asta di 410 cimeli che un tempo appartenevano a Gina Lollobrigida, tra cui un ... corrierefiorentino.corriere.it

Sofia, Lollo e le altre diveNel secondo Dopoguerra il cinema italiano visse due decenni di vera e propria età dell’oro. Il primo slancio, quando ancora l’Italia era un mucchio di rovine fumanti, venne col Neorealismo di grandi ... unionesarda.it

Lorenzo Simonelli cresce di forza e torna spumeggiante sui 60 hs, riprende la marcia mondiale - x.com

FLASH PROMO: OGGI IL 30% DI SCONTO! La tua pelle ha bisogno di una marcia in più Solo per OGGI, la Farmacia Di Lullo ti regala una promozione imperdibile sulla linea LamuseLab! Che tu stia cercando una protezione solare impeccabile, facebook