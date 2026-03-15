Formula 1 cancellati i GP di Bahrain e Arabia Saudita | calendario ridotto a 22 gare

La FIA ha annunciato che i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario di Formula 1, riducendo il numero totale di gare a 22. La decisione è stata presa a causa della situazione di instabilità in Medio Oriente. Di conseguenza, il campionato continuerà con le restanti tappe programmate senza queste due gare.

La FIA ha comunicato ufficialmente la decisione presa a causa della guerra in Medio Oriente: con questa decisione la lista delle tappe nel Mondiale scende a 22 week-end di gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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