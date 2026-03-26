Paola Marzotto, giornalista, fotografa e attivista ambientale, ha condiviso la sua esperienza in Antartide, descrivendo il viaggio come un'esperienza di grande bellezza ma anche segnata da ferite. È la primogenita di Marta e Umberto Marzotto e madre di Beatrice Borromeo. La sua narrazione si concentra sulle impressioni e sulle condizioni del continente, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Perché proprio l'Antartide? «In Antartide sono andata la prima volta nel 2020, su insistenza di mio figlio Carlo Borromeo. Mi diceva: Mamma ci devi andare, è l’ultimo paradiso terrestre! Ma io stavo bene dove stavo, con i miei amici, nell’estate festosa di Punta del Este. Dopo sette anni però, per non tradire le aspettative di mio figlio sulla mia capacità di sessantenne d’andare ancora all’avventura, e dato che avventurosa ero sempre stata, decisi. Viaggiavo da sola perché un’amica giornalista argentina mi aveva dato buca, ma ero abituata a viaggiare sola fin da molto giovane. I paesaggi meravigliosi, pochissimi animali, le attività un po’ troppo militaresche per i miei gusti, molto più militaresche persino di quelle dell’Armada Argentina». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paola Marzotto: «Vi racconto la mia Antartide. Bellissima e ferita»

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