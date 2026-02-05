Al via la mostra La poesia del rispetto | incontri di bellezza in ricordo di Paola Mostosi

A Bergamo è partita la mostra “La poesia del rispetto: incontri di bellezza”. L’evento, arrivato alla sua terza edizione, ricorda Paola Mostosi, uccisa in provincia di Bergamo 24 anni fa. La sorella Cristina e l’associazione da lei creata promuovono incontri e iniziative per parlare di rispetto e consenso. L’obiettivo è sensibilizzare e invitare a riflettere sulla cultura patriarcale che spesso alimenta la violenza contro le donne. La mostra cerca di mettere in luce la forza della bellezza e della gentilezza come strumenti di cambiamento.

Bergamo. Dopo ventiquattro anni dal femminicidio di Paola Mostosi, avvenuto in provincia di Bergamo, la sorella Cristina con l’associazione da lei fondata, organizza per il terzo anno consecutivo una rassegna che ha l’obiettivo finale di promuovere la cultura del rispetto e del consenso, coltivare bellezza e gentilezza, addentrarsi in profondità nei meccanismi della cultura patriarcale che determina e alimenta la violenza contro le donne. Le iniziative, a cura dell’ Associazione Le Iris di Trebecco Ets e con il patrocinio della Provincia di Bergamo, si svolgeranno dal 6 al 21 febbraio, nella Sala Manzù in via Camozzi – passaggio via Sora.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Paola Mostosi A Cibali il progetto botanico in memoria di Paola Mostosi e di tutte le donne vittime di violenza “Dal dolore la bellezza”: cultura, poesia e comunità al centro di due giornate a Brisighella La rassegna “Dal dolore la bellezza” si è svolta a Brisighella, offrendo due giornate dedicate alla cultura, alla poesia e alla condivisione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Paola Mostosi Argomenti discussi: Oslo, al via la mostra Archivio Creatività Italiane; Al via la grande mostra di Robert Mapplethorpe a Milano; Gitani: al via la mostra fotografica di Carlo Tardani sul pellegrinaggio a Saintes Maries de la Mer; Rosso meraviglia: al via la mostra di Spazio Idea. Missione: Torino, al via domani al Sermig la mostra Passione Amazzonia su padre Ramin, a 40 anni dal martirioSarà la mostra Passione Amazzonia, dedicata al servo di Dio padre Ezechiele Ramin, ad aprire il percorso del Festival della Missione a Torino. L’inaugurazione, prevista per il 19 settembre presso il ... agensir.it Sguardi Laterali: al via la mostra sul dialogo tra soggettività neurotipiche e neurodivergentiPrende il via sabato 25 ottobre a Napoli la mostra Sguardi Laterali, Prospettive diverse, legami comuni, percorso espositivo itinerante nelle province della Regione Campania. Sguardi Laterali ... ilmattino.it Un mese di incontri e due mostre d'arte, organizzate dall'associazione nata in ricordo di Paola Mostosi, uccisa 24 anni fa. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.