La donna del mare al Teatro di Documenti
Al Teatro di Documenti sarà rappresentata dal 21 al 26 aprile la messa in scena di “La donna del mare”, opera di Henrik Ibsen diretta da Rosario Tronnolone. La produzione porta in scena un classico del teatro norvegese, con un cast di attori che interpreteranno i ruoli principali. La rappresentazione si svolgerà in un teatro cittadino, con recite programmate ogni sera in quella settimana.
“La donna del mare” di Henrik Ibsen, con la regia di Rosario Tronnolone, arriva al Teatro di Documenti dal 21 al 26 aprile. Nel cast Arianna Ninchi, Marco Bellizi, Stefano Licci, Luca Manneschi, Rosario Tronnolone.La StoriaEllida, la donna del mare, ha sposato un vedovo e vive con lui sulle rive.🔗 Leggi su Romatoday.it
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