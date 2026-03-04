La Fenice | arte e rinascita al Teatro di Documenti

Lo spettacolo “La Fenice” si terrà al Teatro di Documenti in via Nicola Zabaglia a Roma, l’8 marzo alle 18:00. La performance combina elementi di recitazione e danza, creando un evento che coinvolge il pubblico in una rappresentazione dal forte impatto visivo e emotivo. La produzione si svolge in un teatro situato nel centro della città, con un cast di artisti impegnati in questa esibizione.

Cosa: Lo spettacolo “La Fenice”, una performance che intreccia recitazione e danza.. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Via Nicola Zabaglia, 42 – Roma), 8 marzo alle ore 18:00.. Perché: Per vivere un’esperienza artistica intensa che esplora la resilienza umana attraverso la voce di Maria Sofia Palmieri e un cast di talento.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per celebrare l’arte in tutte le sue forme. Il prossimo 8 marzo, in una data dal forte valore simbolico, il suggestivo scenario del Teatro di Documenti accoglierà la messa in scena de La Fenice. Questo progetto artistico, nato dalla sinergia tra le realtà Amici della Danza e SynergyLab, si propone di indagare le profondità dell’animo umano, utilizzando il linguaggio del teatro e quello del corpo come strumenti di indagine e trasformazione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

