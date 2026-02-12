Al di là delle proposte di Democrazia Sovrana Popolare un dato politico c’è

Al congresso di Democrazia Sovrana Popolare si è parlato molto di identità e meno di strategie. La giornata ha fatto emergere che, al di là delle proposte politiche, c’è un dato evidente: il movimento resta una realtà marginale nel panorama nazionale. La partecipazione è stata contenuta e le discussioni si sono concentrate più sulla narrazione che sui progetti concreti. Per ora, il partito sembra più un simbolo che una forza in grado di influenzare davvero le scelte politiche.

di Michele Agagliate Il congresso di Democrazia Sovrana Popolare non è stato soltanto un appuntamento identitario per una forza politica minoritaria. È stato, piuttosto, un indicatore dello stato di salute – o di crisi – del sistema politico italiano. Nel suo intervento, Marco Rizzo ha toccato una serie di nodi ormai ricorrenti nel dibattito pubblico: guerra e neutralità, Unione europea, costo dell’energia, ruolo delle banche, crisi demografica, sicurezza urbana, immigrazione. Nulla di inedito sul piano dei temi. Interessante, invece, è il modo in cui questi vengono ricomposti dentro una narrazione coerente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al di là delle proposte di Democrazia Sovrana Popolare, un dato politico c’è Approfondimenti su Democrazia Sovrana Popolare Democrazia sovrana popolare presenta la mozione "No al Mercosur" per difendere l'agricoltura italiana Democrazia sovrana popolare ha presentato la mozione Blitz di +Europa al congresso di Democrazia sovrana popolare a Roma Matteo Hallissey di +Europa ha fatto irruzione al congresso di Democrazia sovrana popolare, che si sta svolgendo all’Hotel Ergife di Roma. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Congresso Nazionale di Democrazia Sovrana Popolare - Diretta Sessione Pomeridiana Ultime notizie su Democrazia Sovrana Popolare Argomenti discussi: La carne è ben visibile nei piatti, ma invisibile fuori: quella che mangiamo in montagna è davvero di montagna?; Blog | Al di là delle proposte di Democrazia Sovrana Popolare, un dato politico c'è; Da vivi. Il miracolo della finitezza. Un progetto culturale e di promozione del Teatro, al di là dei limiti; A Sydney la retrospettiva Michelangelo Antonioni: Modernist Master. Nuovo disco per Alessandro Azara Al di là delle nuvoleCantautorato rock ma con venature di pop ed elettronica. Dopo sei anni arriva il secondo album per Alessandro Azara, cantante, autore e chitarrista che ha anche collaborato e diviso il palco con ... unionesarda.it Fp Cgil: Ad oggi, al di là delle dichiarazioni, non ci risulta essere stato adottato nessun provvedimento in tal sensoAbbiamo letto le affermazioni del ministro Schillaci nel corso dell’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera e ognuna di esse meriterebbe una risposta. Per quanto riguarda il ruolo dei ... quotidianosanita.it Il 31 Gennaio, nelle sale dell’Hotel Ergife di Roma, si è svolto il congresso nazionale di Democrazia Sovrana Popolare (DSP), movimento guidato da Marco Rizzo e Francesco Toscano. Link nei commenti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.